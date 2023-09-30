Суббота, 30 Сентября 2023 19:15

АрмИнфо. Народ Нагорного Карабаха должен быть уверенным, что он не одинок. Об этом в своем микроблоге в X (бывший Twitter) написала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила, что Азербайджан пообещал открыть дверь в Нагорный Карабах <глазам и ушам международного сообщества>. Министр подчеркнула, что иметь собственную, независимую картину ситуации на месте сейчас как никогда актуально. <Поэтому важно, чтобы визит ООН состоялся немедленно>, - отметила Бербок, добавив, что Германия вместе со своими партнерами привержены осуществлению международной миссии наблюдения.