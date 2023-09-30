Суббота, 30 Сентября 2023 19:14

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян обратилась к вынужденно перемещенным учителям из Нагорного Карабаха с просьбой отправить свои данные на адрес электронной почты министерства. Об этом министр написала на своей странице в Facebook.

<Уважаемые учителя Нагорного Карабаха, мы собираем ваши данные, чтобы обеспечить возможность бесперебойной работы в системе образования и с дополнительными условиями поддержки. Пожалуйста, пришлите свои данные на адрес электронной почты министерства: [email protected], чтобы мы могли организовать процесс максимально эффективно", - подчеркнула

Андреасян.