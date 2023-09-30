Суббота, 30 Сентября 2023 15:15

АрмИнфо. По положению на утро 30 сентября из Нагорного Карабаха в Армению были насильственно перемещены 100 417 человек. Об этом 30 сентября на брифинге сообщила пресс-секретарь премьер- министра РА Назели Багдасарян.

По ее словам, мост Хакари пересекли 41 043 транспортных средств. Количество зарегистрированных лиц составило 81 139 человек. Вынужденные переселенцы расселяются по областям страны. Правительством РА реализуется краткосрочная программа содействия, которая в дальнейшем обретет форму конкретных среднесрочных и долгосрочных программ. Если накануне по положению на 10:00 возможностью для заселения воспользовались 20 306 человек, то сегодня эта цифра составляет 32 200. В Арагацотне размещены 1852 человека, в Арарате - 7640, в Армавире - 3009, Гегаркунике - 2862, Лори - 1581, в Котайке - 8289, в Шираке - 1317, в Сюнике - 2244, в Вайоц Дзоре - 1700 и в Тавуше - 1706 человек.

Багдасарян призвала граждан, которые не прошли учет, зарегистрироваться в региональных социальных центрах. Она заметила, что за последние два дня порядка 2900 человек были перевезены на 90 автобусах из Степанакерта в Горис. Багдасарян подчеркнула, что в Степанакерте продолжают находится 15 человек, у которых имеются проблемы с передвижением, по поводу которых для их транспортировки командированы машины <Скорой помощи>.