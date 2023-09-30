Суббота, 30 Сентября 2023 12:06

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (АНКА) обращается с решительным призывом к администрации Джо Байдена привлечь к ответственности власти Азербайджана. Об этом на пресс-конференции на Капитолийском холме заявила директор АНКА по связям с правительством США Тереза Еримян.

Она призвала к немедленным действиям по прекращению всей военной помощи Азербайджану и ведению санкций в отношении этой страны за этническую чистку 120-тысячного коренного армянского христианского

населения Арцаха. "Сегодня, как американцы, мы по праву и справедливо возмущены тем, что наше правительство вооружила, подстрекала, помогала и придавала смелости богатому нефтью азербайджанскому режиму Алиева, который сегодня совершает в реальном времени геноцид против 120 000 коренных армян-христиан Арцаха. Агрессия Азербайджана при поддержке Турции причинила огромные страдания и нарушила международное право, включая статьи II(b) и II(c) Конвенции о геноциде. Мы собрались здесь сегодня, чтобы заявить о нашем намерении привлечь правительство США к ответственности. В настоящее время необходимо спасти то, что можно спасти", - сказала Еримян.

Она напомнила слова президента США, высказанные им с трибуны ООН, добавив, что в них есть правда, но нет никаких действий по осуществлению. "Наш Госдепартамент недавно поклялся перед Конгрессом, что не будет <терпеть> никаких нападений со стороны Азербайджана на Арцах, но Баку именно это и сделал. Мы вообще не видим американского руководства, выступающего против Ильхама Алиева - Саддама Хусейна нынешнего поколения. Только пустые обещания для армян, вооружение для азербайджанской армии, цветы на похороны Арцаха", - сказала представитель АНКА, указав на предательство тех самых принципов, которые сегодня отстаиваются.

Еримян заметила, что администрация США и пальцем не пошевелила, чтобы прорвать блокаду Арцаха со стороны Азербайджана, не прекращала

военную помощь со стороны Баку, не ввела никаких санкций против Алиева. "Позорный отказ от своего морального долга. Опасный сигнал авторитарным властям этого мира. Зеленый свет следующему геноциду. Даже сейчас, после того, как более половины Арцаха подверглось насильственной этнической чистке, президент Байден отказывается обеспечить соблюдение закона США, ограничивающего помощь Азербайджану

- отказывается обеспечить соблюдение раздела 907 Закона о поддержке свободы. Это послание о слабости, а не о силе, о капитуляции перед силами нетерпимости, о предательстве не только наших ценностей, но и наших интересов, потому что Азербайджан не наш союзник. Семья Алиевых управляет богатой нефтью диктатурой. Его дети владеют недвижимостью на сотни миллионов долларов по всей Европе и на Ближнем Востоке. Они не нуждаются - и, конечно, не заслуживают - наших американских налоговых долларов. Мы можем остановить эту помощь сегодня. Президент Байден может обеспечить соблюдение раздела 907, или наш Конгресс может отменить полномочия президента по отмене этого закона. Это так просто. Если будет политическая воля. Нам повезло сегодня проявить солидарность с нашими партнерами - поддержать преследуемых христиан в Арцахе, Ливане, Сирии, Ираке, Нигерии, Египте, Эфиопии и по всему миру. Мы должны от всех этих религиозных общин, находящихся в зоне риска, требовать американского лидерства - американских действий. Для Арцаха это начинается с объявления геноцида со стороны Азербайджана против Арцаха, затем прекращения военной помощи Азербайджану, введения санкций против его диктатора и направления крупной гуманитарной помощи США более чем ста тысячам бездомных беженцев. В противном случае, это означает, что администрация Байдена будет привлечена к ответственности за соучастие в совершении преступлений>, - заключила представитель АНКА.

Отметим, что пресс-конференция была организована конгрессменом Брэдом Шерманом и организациями в защиту христиан.