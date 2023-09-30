Суббота, 30 Сентября 2023 10:06

АрмИнфо.Номера телефонов <Карабах Телекома> продолжат работать на территории Армении. Об этом говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что работа сотового оператора Karabakh Telecom в Нагорном Карабахе прекращена.

Властями АР были полностью демонтированы и уничтожены вышки сотового оператора, что привело к утрате связи с оставшимися в

Нагорном Карабахе людьми