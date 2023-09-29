Пятница, 29 Сентября 2023 17:30

АрмИнфо. По состоянию на 16:00 количество насильственно перемещенных граждан Республики Арцах в Армению составило около 93 тыс человек, мост Хакари пересекли 19 тыс. 103 транспортных средств. Об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Как заявила Багдасарян, из прибывших в РА арцахцев на учет встали 69 916 человек. Армения обеспечила временным жильем 23 433 вынужденных переселенцев, из них 976 человек размещены в Арагацотне, 6031 - в Арарате, 2124 - в Армавире, 2137 - в Гегаркунике, 1187 - в Лори, в 5323 - Котайке, 897 -в Шираке, 2050 - в Сюнике, 1555 - в Вайоц дзоре и 1183 - в Тавуше.

Напомним, что автобусы, накануне отправленные из Еревана для эвакуации вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сегодня вернулись из Степанакерта в Горис и доставили порядка 2 тыс человек. Новая партия автобусов будет направлена в Арцах и перевезет всех граждан Арцаха, желающих покинуть республику, заявили в кабмине.