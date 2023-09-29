Пятница, 29 Сентября 2023 17:28

АрмИнфо. Служба госбезопасности Азербайджана арестовала генерал-майора Давида Манукяна, сообщают 29 сентября азербайджанские СМИ.

Отмечается, что Манукян «был задержан по подозрению в террористической деятельности в Карабахском регионе Азербайджана». Судом в отношении Давида Манукяна избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Давид Манукян ранее занимал пост заместителя командующего Армией обороны Нагорного Карабаха. Он является родным братом депутата НС Армении от блока «Айастан» Гегама Манукяна.

Напомним, что 27 сентября при переходе КПП в Лачинском коридоре погранслужбой Азербайджана был задержан меценат, общественно-политический деятель, бизнесмен и экс-госминистр Арцаха Рубен Варданян. Позже суд арестовал Варданяна сроком на четыре месяца, предъявив ему сфабрикованное обвинение в <финансировании терроризма>. Ему грозит 14 лет тюремного заключения. Накануне советник президента Нагорного Карабаха, бывший министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян написал у себя на странице в Facebook, что азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для «соответствующего расследования» и что он принял решение отправится в Шуши. Сегодня же СМИ сообщили о захвате в плен экс-командующего Армии обороны Арцаха, генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна на КПП, по дороге из Арцаха в Армению.

Ранее армянская служба Радио Свобода, со ссылкой на Reuters, сообщила, что у Азербайджана есть список из около двухсот армян из Нагорного Карабаха, которых он хочет задержать по обвинению в различных преступлениях.