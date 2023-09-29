Пятница, 29 Сентября 2023 14:08

АрмИнфо. Армения глубоко осознаёт ключевую роль демократии в защите прав человека и обеспечении общего блага. Несомненно, это наиболее эффективная система укрепления доверия граждан к своему правительству и повышения жизнеспособности общества. Об этом, выступая на европейской конференции руководителей парламентов стран - членов Совета Европы, заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, которые приводит пресс-служба армянского парламента, среди угроз, подрывающих основы политического порядка, - авторитарное правление и нереализованное правосудие. Армения, как отметил Симонян, знает цену настоящей демократии. "Укрепление демократии посредством укрепления демократических институтов, совершенствования законодательства и реформ в сфере управления является для нас приоритетом. Наша приверженность демократическим принципам стала важнейшим фактором, который позволил нам преодолеть серьезный политический кризис, вызванный разрушительной 44-дневной войной, развязанной Азербайджаном против армян Нагорного Карабаха в 2020 году. В Армении народ осуществляет свою власть в порядке, гарантированном Конституцией, посредством свободных и справедливых выборов. Мы продолжаем осуществлять реформы и разрабатывать законодательство, направленное на укрепление избирательных прав в соответствии с европейскими стандартами", - сказал глава армянского парламента.

Он добавил, что мир и демократия переплетаются, и правительства, сталкивающиеся с экзистенциальными угрозами, находятся под огромным давлением, чтобы выполнить возложенную на них миссию, ради которой они были избраны. Война в Нагорном Карабахе показала, что автократические режимы, основанные на идее <сильный - прав>, часто решают конфликты с помощью военной силы, минуя международное посредничество. "Сегодня наша демократия продолжает сталкиваться со многими проблемами. Ей угрожают внешние факторы, а также военные угрозы нашей безопасности и территориальной целостности. Понятно, что постоянная угроза насилия пагубно влияет на благосостояние нашего общества. Своей громкой риторикой ненависти и ксенофобии, сопровождаемой ультиматумами и военной агрессией, Азербайджан создал токсичную атмосферу и отравил мирный процесс. Бездействия международного сообщества создали в Азербайджане ощущение безнаказанности, усугубив ситуацию в регионе. Действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, а распространяются на суверенные территории Армении, часть которых остается под контролем Азербайджана. Подход Азербайджана заключается в том, чтобы навязать Армении свои предпочтительные для Баку решения. Уже более трех лет Азербайджан отказывается возвращать армянских военнопленных и других гражданских лиц вопреки решению Европейского суда по правам человека. Более того, после решения суда Азербайджан похитил с территории Армении двух армянских военнослужащих, в результате чего общее число подтвержденных военнопленных достигло 35>, - подчеркнул Симонян.

Он заметил, что его лично не удивило выступление турецкого коллеги, который одобрил применение военной силы против армян Нагорного Карабаха. "Я не удивлен, что Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику. Что меня поражает, так это то, что

они делают это здесь, в организации, созданной для защиты прав человека. Азербайджан постоянно различными способами нападал на Армению. Приграничных инцидентов 2021 и 2022 годов было для него недостаточно, как недостаточно оказалось закрытие Лачинского коридора около 10 месяцев назад, что стало первым этапом кампании Баку по этнической чистке в Нагорном Карабахе. 19 сентября началась следующая ее часть. Несмотря на присутствие российских миротворцев, Азербайджан развязал очередное масштабное военное нападение на армян Нагорного Карабаха. Сотни людей были ранены и убиты, десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Они остаются на улице без еды, медицинской помощи и других средств выживания. Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается. Своими действиями, которые сводят на нет международные усилия, направленные на установление мира и стабильности на Южном Кавказе, Азербайджан поставил под сомнение свою пригодность быть членом Совета Европы. Совет Европы должен активно участвовать в защите прав человека в самых сложных конфликтах. В границах географического охвата Совета Европы, включая Нагорный Карабах, защита прав каждого человека должна быть приоритетом Совета Европы. Армения по-прежнему привержена достижению справедливого и прочного мира в регионе. Надеемся, что встреча лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и ЕС в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества, которая состоится 5 октября в испанской Гранаде, станет шагом вперед. Армения решительно поддерживает мирный подход, согласованный премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым и сформулированный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Мы приветствуем будущие транспортные соглашения, которые уважают принципы суверенитета, компетентности и взаимности. Мы призываем международное сообщество, включая Совет Европы, поддержать этот процесс. Сегодня некоторые страны ведут гибридную войну против Армении. Цели двоякие: свергнуть демократически избранное правительство и дискредитировать концепцию <представительной демократии>.

Демократия, верховенство закона, уважение прав человека и мирное сосуществование являются столпами, на которых человечество должно жить в мире и согласии. Это справедливо не только внутри демократических государств в отдельности, но и между ними коллективно. Вместе и, возможно, только вместе мы сможем преодолеть трудности нашего времени>, - сказал спикер НС РА