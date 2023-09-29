Пятница, 29 Сентября 2023 14:07

АрмИнфо.Делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе заседания будет обсужден комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

"Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире.

В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении ведомства.

Меж тем, в Минобороны РА сообщили армянским СМИ, что глава армянского оборонного ведомства Сурен Папикян не поехал в Тулу, и не примет участия в заседании.