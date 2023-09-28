Четверг, 28 Сентября 2023 22:22

АрмИнфо.Руководитель Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Соединенные Штаты развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа из-за кризиса в Нагорном Карабахе, передает агентство Reuters.

<США в четверг объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи>, - сообщила она. Отмечается, что задачами этой группы будет оценка ситуации, определение приоритетных потребностей и работа с партнерами над предоставлением необходимой помощи.