Четверг, 28 Сентября 2023 22:17

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 28 сентября утвердила списки политических сил, прошедших в Совет старейшин Еревана.

Согласно сообщению пресс-службы комиссии, ЦИК удовлетворил заявления о самоотводе представителей партии "Гражданский договор" Ваагна Айрапетяна, Маргариты Хачатрян и Рузанны Еремян. Комиссия также утвердила количество мандатов партий. По результатам выборов правящая в Армении партия "Гражданский договор" получила 24 мандата, партия "Национальный прогресс" - 14, блок "Мать Армения" - 12, партия "Республика" - 8, партия "Общественный голос" - 7. ЦИК также сообщила об отсутствии заявлений с требованиями о признании выборов недействительными.

Напомним, что ранее сегодня блок <Мать Армения> выступил с заявлением, в котором предложил провести новые выборы, поскольку у оппозиции нет консенсуса относительно кандидатуры в мэры Еревана