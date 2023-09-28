Четверг, 28 Сентября 2023 18:25

АрмИнфо. Сведения о похищении наших Граждан со стороны Азербайджана направлены международным партнерам. Об этом журналистам в ходе брифинга заявила Защитник прав человека Армении Анаит Манасян, отвечая на вопрос о похищении экс-госминистра Арцаха, известного мецената, бизнесмена Рубена Варданяна.

Омбудсмен подчеркнула, что с ее стороны заявления о похищении наших соотечественников были многочисленными. Определив подобные действия Азербайджана как крайне опасное явление, она отметила, что это приводит к нарушению международных гарантий в контексте защиты прав человека. <Ничего нового сказать не могу. Я на связи с международными партнерами, сообщаю им о происходящем. Как и в предыдущих случаях, так и в этом>, - сказала Манасян.

Вместе с тем, она сообщила, что на данном этапе проводятся работы по сбору фактов о пытках, совершенных азербайджанцами в отношении населения Арцаха посредством разговоров с насильственно перемещенными гражданами. <Когда все будет подытожено, мы выступим с соответствующим заявлением>, - сказала Омбудсмен.

Отметим, что по состоянию на 14:00 28 сентября, количество насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха в Армению составило 70 500 человек.

Напомним, что Рубен Варданян был задержан со стороны Азербайджана 27 сентября при попытке выезда в Армению. Он переехал в Нагорный Карабах 1 сентября 2022 года, став государственным министром 4 ноября 2022 года. 23 февраля 2023 года он был отправлен в отставку. Суд в Азербайджане вынес решение об аресте на четыре месяца бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Ему грозит 14 лет тюремного заключения. Ранее Погранслужба Азербайджана сообщила, что Варданяна обвиняют в "финансировании терроризма".