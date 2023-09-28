Четверг, 28 Сентября 2023 17:36

АрмИнфо. <Не Шахраманян создал Республику Арцах, чтобы расспускать ее. Республику основали арцахские армяне, подавляющее большинство которых уже находится на территории Армении в результате геноцидальных действий Азербайджана>, - написал на своей странчке в <Фейсбук> экс-премьер министр РА, академик Армен Дарбинян, попытавшися обозначить свое видение императивов армянской политики.

В этом контексте Дарбинян отметил, что главной несущей опорой государства является народ, а он существует. Следующим несущим столпом является территория, которая сейчас оккупирована геноцидальным врагом, но имеет четко демаркированные границы.

Как считает Дарбинян, перед Республикой Армения стоит задача мобилизовать ресурсы всех армян для достижения двух основных целей. Это обеспечить армянам Арцаха достойные условия жизни в кратчайшие сроки на основе принципа компактного размещения и создать все необходимые условия для их самоорганизации.

После реализации этих шагов армяне Арцаха, считает экс-премьер примут новую Конституцию и Декларацию о существовании, целях и действиях Республики Арцах в изгнании. Также о правах и обязанностях армян Арцаха как граждан РА.

<Наше государство должно непосредственно способствовать указанным процессам, не являясь их непосредственным исполнителем. Характерной чертой демократических государств является именно то, что общество имеет все возможности самоорганизации и самовыражения>, - подчеркнул Дарбинян.

Государство, по его мнению, должно продолжать проводить дипломатию, ведущую к мирным соглашениям, хотя в настоящем контексте все это будет сложнее.

Вместе с тем, Дарбинян подчеркнул, что античеловеческое и незаконное насилие, совершенное в отношении бизнессмена Рубена Варданяна, заставляет немедленно сосредоточить все общественные, государственные и общеармянские ресурсы на освобождении всех наших соотечественников, находящихся в плену в Азербайджане. Им следует попытаться сделать этот пункт предварительным условием подписания мирного договора.

<Я бы также считал необходимым объявить на данном этапе мораторий на поиск виновных, на обвинение друг друга в сложившейся ситуации. Нужна концентрация сил, инстинкт самосохранения наконец победит импульс самоуничтожения>, - подчеркнул Армен Дарбинян.

Напомним, что новый не избравшийся со стороны населения президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ "о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года". Согласно этому указу, до 1 января 2024 года распускаются все госучреждения и организации и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.