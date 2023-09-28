Четверг, 28 Сентября 2023 16:11

АрмИнфо. Этнические армяне разочарованы неудачными попытками ЕС выступить посредником в растущем гуманитарном кризисе вокруг анклава Нагорный Карабах, и уже более половины жителей территории, бежали, опасаясь этнических чисток со стороны азербайджанской армии. Об этом пишет Politico.

Источник отмечает, что молниеносное продвижение Баку в Нагорный Карабах на прошлой неделе - и последующий исход беженцев - является горьким дипломатическим провалом для ЕС, который поставил на карту значительный политический капитал, пытаясь позиционировать себя как миротворца.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель стал заметной личностью в регионе, а наблюдатели ЕС были направлены для наблюдения за армяно-азербайджанской границей. Однако, сейчас ЕС вряд ли прибегнет к санкциям против Азербайджана, поскольку он не желает портить отношения со страной, которую он называет "важнейшим" партнером в поставках природного газа", - говорится в статье.

При этом констатируется, что на утро 27 сентября уже 50 200 человек (уже более 65 тысяч - ред.) - что составляет более половины от примерно 100 000 общей численности населения - уже пересекли международно признанную границу с Арменией, погрузив то немногое имущество, которое они могли перевезти, в автомобили, грузовики и автобусы. Однако с усилением хаоса на местах гораздо больше людей могло прибыть незарегистрированными.

"Среди вновь прибывших был 58-летний Спартак, бывший охранник, отправившийся в путешествие вместе со своими детьми и внуками. "Все говорят, что беспокоятся о нас, но где они?" - спросил он, сидя в зеленом саду отеля, служащего временным убежищем. "Где Франция? Где Америка? Где Шарль Мишель?", - пишет ресурс.

"Вовлечения Брюсселя на Южный Кавказ произошло на фоне усилий по уменьшению ослабевающего влияния России после вторжения на Украину. Москва разместила в регионе миротворцев, но не хотела или не могла обеспечить соблюдение статус-кво, что спровоцировало столкновения и нарушения режима прекращения огня.

Несмотря на то, что переговоры были организованы с целью предотвратить именно такую катастрофу, которая происходит сейчас, и Мишель, и президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен, похоже, зашли в тупик из-за кризиса. Фон дер Ляйен, назвавшая президента Азербайджана Ильхама Алиева одним из наиболее "надежных и заслуживающих доверия" партнеров Европы, не прокомментировала ситуацию. Мишель сделал оптимистичный экстренный телефонный звонок Алиеву и попросил, чтобы с карабахскими армянами обращались хорошо, но, похоже, у Европы нет никаких рычагов влияния или желания наказать Алиева санкциями.

Несмотря на то, что этот гуманитарный кризис разгорается в непосредственной близости от Европы, она пообещала меньшую помощь, чем США: блок пообещал направить 5 миллионов евро, а Вашингтон предоставит 11,5 миллионов долларов", - пишет автор статьи.

Старший аналитик Армянского регионального центра демократии и безопасности Карен Аведисян в беседе с ресурсом отметил, что "хотя Россия считается предавшей армян, несмотря на заявленные ею обязательства защищать их, ЕС сейчас теряет веру армян".

"Люди вроде Мишеля так часто говорят о западных ценностях, ничего не делая для их защиты, а Брюссель продвигает свое собственное видение разрешения конфликта, не обращая внимания на страхи армян по поводу того, что они будут вынуждены бежать", - отметил он.

Автор статьи при этом скептично настрое по поводу введения санкций в отношении Азербайджана, несмотря на то, что более 60 депутатов Европарламента призывают к санкциям, а ранее Европейский парламент уже поддержал предложения, осуждающие страну и поддерживающие ограничения для ее высших должностных лиц из-за предполагаемых нарушений прав человека.

"Однако, учитывая дипломатическую зацикленность Европы на обеспечении поставок газа из Азербайджана, официальные лица Баку вполне уверены, что они не столкнутся с серьезной негативной реакцией со стороны ЕС. Санкции должны быть согласованы странами-членами, а не членами Европарламента", - продолжил автор, в качестве докаказтельства своих слов приведя слова главы администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиева, который на брифинге в Брюсселе перед переговорами с официальными лицами Армении заявил, что его правительство не ожидает санкций со стороны ЕС, и раскритиковал "эмоциональных" европейских законодателей, призывающих к карательным действиям.

"По словам двух дипломатов, непосредственно знакомых с ходом переговоров, на условиях анонимности сообщили, что на закрытых переговорах между странами мало кто хочет вводить санкции в отношении Азербайджана.

По словам дипломатов, только Литва предложила рассмотреть все варианты, в то время как Венгрия проявила наибольший скептицизм, а другие страны, такие как Румыния и Австрия, также имели оговорки. "На данный момент ситуация в тупике: в этом вопросе нет единогласия", - сказал один из дипломатов, добавив, что одной из причин может быть прочность отношений стран с Азербайджаном. Венгрия, в частности, "сложная страна", сказал второй дипломат, утверждая, что наихудшим сценарием было бы запросить санкции и заставить Будапешт блокировать переговоры на несколько недель, как это произошло во время обсуждений санкций против России", - добавил автор статьи.

Также отмечается, что на вопрос POLITICO о том, почему фон дер Ляйен еще не сделала публичного заявления, представитель Комиссии настаивал на том, что "позиция ЕС ясна" и что она ясно дала понять свои взгляды, поделившись постом, осуждающим насилие со стороны высшего руководства блока.

Однако для бывшего охранника Спартака, собирающего то, что осталось от его имущества, и решающего, что делать дальше, разговоры стоят немного: "Никто о нас не заботится. Мы пойдём туда, где нам помогут люди, надо понять куда"