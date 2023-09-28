Четверг, 28 Сентября 2023 16:07

АрмИнфо. Армения поступает чрезвычайно враждебно по отношении к России, собираясь присоединиться к Римскому статуту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками (Римского статута), и Армения прекрасно знает, совершенно трудно укладывающееся в голове решение, принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване это очень хорошо известно", - сказал Песков.

В Кремле также надеются, уточнил Песков, что признание Арменией Римского статута не скажется негативно на отношениях Москвы и Еревана.

Отметим, что сегодня комиссия Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам выдала положительное заключение по представленному на ратификацию Римского статута. Теперь вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании НС РА.

Кроме того, сегодня представитель РА по международно-правовым вопросам Егише Киракосян 28 сентября сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения вопроса по Римскому статуту, который служит основополагающим документом Международного уголовного суда (МУС).