Четверг, 28 Сентября 2023 13:50

АрмИнфо.Ратификация Римского статута Международного уголовного суда по представленной процедуре является неконституционной, а включение вопроса о его ратификации в повестку Национального Собрания и возможного голосования является незаконным. Об этом говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА.

В заявлении отмечается, что вопрос может обсуждаться только в случае внесения соответствующих поправок в Конституцию РА, но даже в этом случае присоединение к Римскому статуту может быть осуществлено только в том случае, если многие вытекающие из него риски будут полностью выявлены, их негативные последствия для Армении и Арцаха нейтрализованы или хотя бы минимизированы.

Отметим, что сегодня комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам выдала положительное заключение по представленному на ратификацию документу. Теперь вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании НС РА.