Четверг, 28 Сентября 2023 13:11

АрмИнфо. Вопрос о специально оборудованных самолете и вертолете, обслуживающих премьер-министра РА, будет решаться на основе решения главы кабмина. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 28 сентября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц".

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Армена Симоняна, в соответствии с п.5. ч.1. ст. 7.6 закона <Об обеспечении деятельности должностных лиц, службе и социальных гарантиях> премьер- министру для целей службы предоставляются специально оборудованные самолет и вертолет. Однако в законе отсутствует правовая основа для регулирования отношений, связанных с организацией, осуществлением и безопасностью полетов на этом самолете и вертолете. Поэтому разработка проекта обусловлена необходимостью установления разрешительной нормы, определяющей порядок организации, осуществления и безопасности полетов специально оборудованных самолетов и вертолетов, предоставленных для обслуживания премьер-министра РА, в результате чего появится возможность предоставить главе правительства данную разрешительную норму. Помимо премьера данными видами авиационной техники могут воспользоваться и другие должностные лица. Решением премьер-министра будет определен специально оборудованный самолет, предоставленный главе правительства с целью его обслуживания.