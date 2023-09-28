Четверг, 28 Сентября 2023 13:10

АрмИнфо. Минфин Армении откроет специальный казначейский счет для пожертвований в пользу насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха. Об этом заявил вице-премьер правительства, глава рабочей группы по поддержке арцахцев Тигран Хачатрян.

Тигран Хачатрян отметил, что в правительство обращается большое число граждан и организаций, спрашивая, какую помощь они могут оказать соотечественникам из Арцаха. В связи с этим в течение дня Минфин Армении откроет соответствующий специальный казначейский счет для пожертвований. Кабмин будет регулярно публиковать отчеты о расходовании этих средств.

Как указал вице-премьер, по состоянию на 10:00 28 сентября количество насильственно перемещенных граждан из Нагорного Карабаха в Армению составило 66 500 человек.

Он обратил внимание на тот факт, что большинство насильственно перемещенных соотечественников прибыло в Армению за последние два дня. В частности, если 24 и 25 сентября мост Хакари пересекли около 9 тыс человек, то только за 26 сентября количество насильственно перемещенных составило 22 800, за 27 сентября в РА прибыло 26 600 соотечественников. С 24:00 27 сентября до 10:00 28 сентября азербайджанский КПП пересекли 8700, и интенсивность не спадает, добавил он.

Министр территориально управления и инфраструктур Гнел Саносян, в свою очередь, сообщил, что из прибывших соотечественников размещены порядка 11 тыс. человек. Их разместили в основном в гостиницах, гостевых домах, некоторых арцахцев приютили граждане Армении.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая детей. Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха, и население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свои дома. Сегодня президент Арцаха подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, согласно которому Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года.

Сегодня же глава кабмина РА Никол Пашинян заявил, что анализ текущих событий показывает, что уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. <Это прямой акт этнических чисток и лишения родины, о чем мы уже неоднократно сигнализировали международному сообществу>,

- сказал он. Напомним, что до военной агрессии Баку 19 сентября с.г. население Арцаха составляло примерно 120 тыс человек