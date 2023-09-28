Четверг, 28 Сентября 2023 13:00

АрмИнфо.Американский актер и режиссер Мэл Гибсон осудил геноцид, совершаемый Азербайджаном в отношении армян Нагорного Карабаха. Соответствующее видеообращение Мэла Гибсона распространил в своем микроблоге в Твиттер Армянский национальный комитет Америки (ANCA)

Актер раскритиковал молчание западных СМИ и призвал международное сообщество немедленно принять действенные меры для защиты армян Арцаха.

<История трагически повторяется, и мы являемся свидетелями современного геноцида>, - сказал Мэл Гибсон. Он заявил, что турецко-азербайджанский тандем совершает зверства в отношении армян - голод, принудительную депортацию, убийства. <Армянский народ, веками страдавший из-за своей веры, вновь столкнулся с жесткой кампанией, начатой с целью осуществления этнической чистки>, - заявил актер.

Он призвал международное сообщество принять незамедлительные меры с целью оказания помощи армянам, в которой они сейчас отчаянно нуждаются. <Необходимо создать гуманитарный коридор для их безопасного перемещения. Армянскому народу, который все еще страдает, я говорю: не отчаивайтесь, Бог с вами>, - подчеркнул Гибсон.