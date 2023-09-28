Четверг, 28 Сентября 2023 13:00

АрмИнфо.Правительство Армении выделит администрациям областей 360 млн драмов на обеспечение продовольственными и непродовольственными товарами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Решение принято 28 сентября на заседании кабмина.

Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, администрациям Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей будет выделено по 50 млн драмов, всем остальным - 30 млн драмов. Разница обусловлена тем, что в указанных трех областях размещены больше соотечественников из Арцаха. При необходимости средства будут перераспределены, пояснил министр.

Ранее, в понедельник, власти уже выделили Сюникской областной администрации 100 млн драмов на обеспечение нужд насильственно перемещенных граждан

Напомним, что после 19 сентября и т.н. <антитеррористических мероприятий локального характера> Азербайджана и дальнейшего прекращения огня на условиях Баку (с 20 сентября), начался массовый отток населения Арцаха. Из 120-тысячного населения НКР по состоянию на 10:00 28 сентября количество насильственно перемещенных граждан из Нагорного Карабаха в Армению составило 66 500 человек. Из прибывших соотечественников размещены порядка 11 тыс. человек. Их разместили в основном в гостиницах, гостевых домах, некоторых арцахцев приютили граждане Армении.

Сегодня же глава кабмина РА Никол Пашинян заявил, что анализ текущих событий показывает, что уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. <Это прямой акт этнических чисток и лишения родины, о чем мы уже неоднократно сигнализировали международному сообществу>,

- сказал он. Сегодня президент Арцаха подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, согласно которому Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года.