Четверг, 28 Сентября 2023 10:37

АрмИнфо. Двухпартийная группа из девяноста шести членов Сената и Палаты представителей США призвали госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен применить свои дискреционные полномочия, в соответствии с Глобальным законом Магнитского об ответственности за права человека, чтобы наложить санкции на азербайджанских лидеров, ответственных за жестокую блокаду и нападения на 120 000 коренных армян-христиан Нагорного Карабаха (Арцаха). Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Отмечается, что газета POLITICO National Security Daily была первой, кто сообщил о мощном письме, подготовленном сенаторами Шелдоном Уайтхаусом и Биллом Кэссиди и представителями Сет Магазинер, Гасом Билиракисом и Фрэнк Паллоне.

96 законодателей подчеркивают: "Чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за его действия по блокаде и нападению на Нагорный Карабах, мы с уважением просим ваши ведомства воспользоваться существующими полномочиями в соответствии с Глобальным законом Магнитского и ввести целевые санкции в отношении лиц в правительстве Алиева, которые несет ответственность или участвовал в нарушении прав человека в Нагорном Карабахе".

Члены Сената и Палаты представителей заявили: "Эти действия представляют собой грубое нарушение прав человека и развязывание насильственного конфликта, которые представляют собой прямое посягательство на американские ценности и интересы. Виновные в этих нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности Соединенными Штатами".

В свою очередь исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян выразил убеждение, что президенту Байдену необходимо прекратить вознаграждать геноцид и начать привлекать его виновных к ответственности. "Это должно начаться с прекращения военной помощи Азербайджану и введения санкций против его лидеров за этническую чистку 120 000 коренных армян с их древней родины в Арцахе", - заявил он.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 28 сентября уже более 65 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента. Несколько десятков пострадавших на санавиации и машинах скорой помощи доставили в Ереван.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Кроме того, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на шведского посла в РА, Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха.