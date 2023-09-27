Среда, 27 Сентября 2023 15:39

АрмИнфо. Из 42 500 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха лишь около 10% пожелали воспользоваться содействием РА в вопросе их временного размещения, сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге приводя данные за 08:00 27 сентября.

В частности, по ее словам, из них 4002 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Сюникской области временно размещены - 1465, 810 - в Вайоц Дзоре, 976 - в Гегаркунике, 298 - Тавуше, 200 - Армавире, 203 - Шираке, 30 - Арагацотне, 20 - Котайке.

<Остальные граждане пожелали самостоятельно решить вопрос жилья, однако это не означает, что государство отказывается от дальнейшей опеки>, - отметила Багдасарян.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая детей. По последним данным, число жертв азербайджанских обстрелов стали минимум 200 человек, не менее 400 ранены. 20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Отмечалось, что вопросы <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана> должны будут обсудить в рамках предстоящих встреч представителей Степанакерта и Баку. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха, и население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свои дома.