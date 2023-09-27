Среда, 27 Сентября 2023 15:34

АрмИнфо. Фантазер, что я могу сказать. Такое завернуть можно было только при богатой фантазии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию сообщницей Азербайджана, что в свою очередь может угрожать территориальной целостности Армении.

При этом она добавила, что вообще непонятно, о чем речь. " Про территориальную целостность : что-то возможно президент Франции знает, что видимо, не знает больше никто. Хотелось бы понять, что он имеет ввиду, может быть мы чего-то не знаем. Но хотела бы предупредить, об этом не знает никто, кроме Макрона или тех, кто ему это писал. Это очередная лицемерная попытка. Подобными заявлениями он раскрывает механику происходящего. То есть мы до этого говорили, что официальные лица в Ереване пытаются переложить ответственность на других за свои поступки, а мы теперь видим, кто их к этому подталкивал. Вот же президент Франции, который умудрился использовать какую-то странную лексику про угрозу территориальной целостности, не определяя, что конкретно он имеет ввиду, и тут возложить ответственность на Россию", - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В этом ключе она Захарова добавила, что вот точно также в Москве видят, как они воодушевляли официальный Ереван предпринимать определенные шаги, перекладывая ответственность на Россию или кого бы то ни было другого.

"Мы эти приемы французских властей хорошо знаем на примере африканских стран", - заявила она.

"Это подстрекательство", - сказала Захарова. По ее словам, очевидна ангажированность французских представителей в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, который преследует цель возвращения мира в регионе, а исключительно собственные политические интересы.

Отметим, что 24 сентября в одном из своих интервью лидер Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в пособничестве Азербайджану в агрессии против Арцаха.

"Россия теперь является сообщницей Азербайджана, в то время как союзник Баку Турция всегда была сторонником его действий. Вот каковы риски сейчас. Франция будет поддерживать армянский народ, в соответствии с международным правом", - сказал он, после оккупации Азербайджаном Арцаха.