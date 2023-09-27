Среда, 27 Сентября 2023 15:25

АрмИнфо. Мы видим, что ситуация в Нагорном Карабахе остается мягко говоря непростой. Об этом 27 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь гуманитарной ситуации в НКР.

"Прежде всего, хотела бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Всем пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления",- сказала она, добавив, что российские миротворцы приняли активное участие в тушении возникшего пожара, оказании на месте неотложной медпомощи.

"120 тяжелораненых в результате этого трагического инцидента жителей Нагорного Карабаха были эвакуированы как раз вертолетами РМК на территорию Армении в условиях специализированного стационара", - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия продолжит прилагать все усилия с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. По ее словам, основным стабилизирующим механизмом в регионе остается российский миротворческий контингент, который самоотверженно выполняет свой долг.

Отметим, что, по состоянию на 11:00 27 сентября число погибших в результате взрыва в хранилище бензина в Арцахе составило 68 человек (идентифицировано лишь 21 тело).

Число раненых граждан составляет 290, из них 237 доставлены в медицинские учреждения Армении, в том числе, 142 - российскими вертолетами, 95 - машинами скорой помощи РА в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

По сводным данным обращений в информационные центры, число граждан, судьба которых в результате взрыва неизвестна, составляет 105 человек. Сбор данных продолжается.