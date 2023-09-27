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АрмИнфо. Мы видим, что ситуация в Нагорном Карабахе остается мягко говоря непростой. Об этом 27 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь гуманитарной ситуации в НКР.
"Прежде всего, хотела бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Всем пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления",- сказала она, добавив, что российские миротворцы приняли активное участие в тушении возникшего пожара, оказании на месте неотложной медпомощи.
"120 тяжелораненых в результате этого трагического инцидента жителей Нагорного Карабаха были эвакуированы как раз вертолетами РМК на территорию Армении в условиях специализированного стационара", - сказала Захарова.
При этом она подчеркнула, что Россия продолжит прилагать все усилия с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. По ее словам, основным стабилизирующим механизмом в регионе остается российский миротворческий контингент, который самоотверженно выполняет свой долг.
Отметим, что, по состоянию на 11:00 27 сентября число погибших в результате взрыва в хранилище бензина в Арцахе составило 68 человек (идентифицировано лишь 21 тело).
Число раненых граждан составляет 290, из них 237 доставлены в медицинские учреждения Армении, в том числе, 142 - российскими вертолетами, 95 - машинами скорой помощи РА в сопровождении Международного комитета Красного Креста.
По сводным данным обращений в информационные центры, число граждан, судьба которых в результате взрыва неизвестна, составляет 105 человек. Сбор данных продолжается.
|Диписточник: МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну
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|Из 42 500 вынужденных переселенцев из Арцаха лишь около 10% пожелали воспользоваться содействием РА в вопросе их временного размещения
|Татоян: В ходе агрессии 19-20 сентября против Арцаха ВС Азербайджана убили 18 гражданских лиц, в том числе 6 детей
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|Захарова призвала не обращать внимания на тех, кто делает экстремистские заявления и подвергает сомнению отношения России и Армении
|Песков заявил о готовности защищать права Рубена Варданяна
|Азербайджанскими пограничниками задержан Рубен Варданян - СМИ
|Гражданин Армении в сговоре с помощником судьи присвоил имущество на 1,8 млрд драмов - Гепрокуратура
|Буайе: Франция должна убедить европейцев прекратить токсичное пособничество Азербайджану, а Сенат - проголосовать за санкции против этой расистской страны
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|ЕС: Встреча в Гранаде должна быть использована Ереваном и Баку для подтверждения приверженности суверенитету друг друга в соответствии с договоренностями в Праге и Брюсселе
|Заявление АУА в связи с задержанием студентов: Подобные действия в отношении студентов могут нанести ущерб репутации Армении, как правового и демократического государства
|ВС Азербайджана продолжают уничтожать армянское культурно-духовное наследие на оккупированных территориях Арцаха
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
|Сегодня исполняется третья годовщина начала 44- дневной войны в Арцахе
|Число погибших в результате взрыва в хранилище бензина в Арцахе составило 68 человек - Омбудсмен
|Блинкен призвал Алиева объявить широкую амнистию и разрешить миссию международных наблюдателей в Нагорный Карабах
|Белый Дом: Вашингтон призывает к обеспечению дальнейшего гуманитарного доступа в Нагорный Карабах
|Госдеп: Баку согласился принять миссию наблюдателей в Нагорном Карабахе
|Глава МИД: Франция в скором времени откроет консульство в Сюникской области
|Франция направит 7 млн. евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Анаит Аванесян: В Национальном ожеговом центре лечение получает 67 человек
|Франция направит спецоборудование в Армению для оказания помощи раненым из Нагорного Карабаха
|В Брюсселе состоялась встреча Армена Григоряна с Хикметом Гаджиевым
|Минздрав: Беженцы из Арцаха будут получать медпомощь в рамках госзаказа
|Медики Армении обвинили госорганы в бездействии: прошла акция протеста
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МККК: сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи
|Министр финансов Армении и посол Франции обсудили перспективы сотрудничества
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Автор книги об этнических чистках, воздержалась от использования этого термина по отношению к арцахцам
|Из 19 тыс вынужденных переселенцев из Арцаха 2500 уже обеспечены временным жильем - Вице-премьер
|ЕС выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Андраник Теванян, журналист Давид Саргсян и преподаватель ЕГУ Цолак Акопян освобождены из-под стражи
|IDream - специально для нашей молодежи, вынужденно переселенной из Арцаха
|Жанна Андреасян: Школьники и студенты из Арцаха продолжат учебный процесс в образовательных учреждениях Армении
|Проведение в Ереване масштабного митинга переносится на неопределенное время - Национальный комитет
|Против Армении развязана гибридная война, цель которой - посеять ненависть друг к другу - вице-спикер
|Швеция выделила 15 миллионов шведских крон МККК для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха
|Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси
|В Кремле назвали внутренним делом Армении взаимодействие Пашиняна с Байденом
|В Анкаре не отказались от цели пробить экстерриториальный коридор через территорию Армении, но видят и альтернативный путь
|Минздрав: Пострадавшие в результате взрыва в Арцахе 7 граждан перевезены в Наццентр ожогов и дерматологии, состояние 4-х оценивается как тяжелое
|Дипломат: Отвратительно читать, не то, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха
|Артак Бегларян: по оценкам очевидцев, в огне сгорело более 100 человек
|Посольство Армении опровергло слухи о намерении вынужденных переселенцев из Арцаха обосноваться в Грузии
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