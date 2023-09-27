Среда, 27 Сентября 2023 15:10

АрмИнфо.Сегодня рано утром при прохождении КПП в Лачинском коридоре азербайджанскими пограничниками был задержан бывший государственный министр Арцаха, бизнесмен и общественно-политический деятель Рубен Варданян. Эту информацию в беседе с CivilNet подтвердила супруга Варданяна, Вероника Зонабенд.

Она отметила, что связь с Варданяном потеряна, об инциденте она узнала из азербайджанских источников. Деталями произошедшего Зонабенд не располагает.