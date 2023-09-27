Среда, 27 Сентября 2023 15:11

АрмИнфо. "Контакты между двумя сторонами продолжаются. Не стоит обращать внимание на тех, кто делает экстремистские заявления различного толка, кто подвергает сомнению отношения России и Армении. Это все пройдет". Об этом 27 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос, есть ли шансы восстановить отношения Еревана и Москвы после порции взаимных обвинений и упреков, до

Она добавила, что Москва всё это уже видела на примере других государств. "Мы понимаем кто за этим стоит, и кто разжигает подобные настроения. Поверьте мне, народ Армении прошел множество жизненных испытания, пережил такие трагедии, которые не выпали наверное ни одному народу. И он знает - кто враг, кто друг, а кто так:Народ Армении знает, что помощь всегда в различных форматах приходила от России. И армянский народ знает это и помнит, несмотря на то, что сейчас брошены колоссальные ресурсы на информационную обработку медиа пространства внутри Армении", сказала она.

В этом ключе Захарова отметила, 2000 человек - это сотрудники посольства США в Армении, занимаются ровно этим, обработкой информационного пространства РА.

"Мы это все видим, это видят все, и это тоже пройдет. Я очень желаю, чтобы все это прошло с минимальными последствиями, хотя мы видим, что там, где проходит американская нога или то, чего касается американская рука, к сожалению, подвержено глубочайшим кризисам. Мы сейчас это наблюдаем в регионе, потому что за последний год именно западный мир, именно Вашингтон, Брюссель, Париж заявляли о себе как о новых посредниках и новых гарантах. Вот видите к чему все это привело", - добавила представитель МИД РФ.

В заключение она отметила, что Россия продолжает выполнять свою миссию. "Наши миротворцы находятся в регионе, это лучшее подтверждение наших намерений и реального истинного отношения. Мы всегда бережно относились к нашим союзническим отношениям с Арменией, никогда не были и не будет инициаторами их обострения", - резюмировала Захарова.

Отметим, 24 сентября премьер РА Никол Пашинян подверг резкой критике действия России в регионе, обвинив российских миротворцев в Арцахе в неадекватной реакции на происходящей, после азербайджанской агрессии. Его же поддержал и спикер парламента РА Ален Симонян. В ответ МИД России выступил с заявлением, отметив, что Пашинян пытается переложить ответственность за происходящее сегодня в регионе на Москву, меж тем именно его решения в Праге и Брюсселе предопределили будущее Нагорного Карабаха.