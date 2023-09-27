Среда, 27 Сентября 2023 15:10

АрмИнфо. Россия будет защищать права бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, если у него имеется российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, так или иначе мы должны получить информацию. Если имело место задержание - это обычная практика и мы будем защищать его права", - сказал Песков во время конференц-колла, передает URA.RU. Он добавил, что не владеет информацией о задержании Варданяна и о том, есть ли у него гражданство РФ, поэтому не берется комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось о задержании Варданяна. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что он был арестован и взят в плен на границе при попытке покинуть Арцах.

Позже супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд выступила с заявлением, которое представлено ниже: "Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки".