Среда, 27 Сентября 2023 11:20

АрмИнфо. Американский университет Армении (АУА) выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием своих студентов у Университета полицейскими в красных беретах.

Видеоматериалы и показания студентов свидетельствуют о том, что студенты, которых подвергли приводу, не допустили каких-либо нарушений, в том числе административных. Учащиеся стояли у университета с флагами Армении и плакатами, связанными с Арцахом и Арменией.

<Мы обеспокоены тем, что подобные действия в отношении студентов могут нанести ущерб репутации Армении, как правового и демократического государства>, - говорится в официальном заявлении Университета.

Отметим, что вчера в сети распространили видео, на котором попали кадры задержания со стороны большого количества <красных беретов> студентов Американского университета Армении со двора ВУЗа.

В этой связи экс-Омбдусмен Армении Арман Татоян заявил, что <красные береты>, допуская грубые нарушения закона, въехали к главному корпусу Американского университета Армении и незаконно подвергли приводу группу студентов. Таким же образом они задержали учащихся у самого входа в Университет. Он обратил внимание на то, что полицейские подвергали приводу студентов без пояснения каких-либо причин, не информируя о правах последних, применяя несоразмерную силу, причиняя боль студентам.

Татоян осудил подобные действия правоохранителей, отметив, что последние допустили грубое нарушение закона, что более не должно повториться.