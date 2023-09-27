Среда, 27 Сентября 2023 10:27

АрмИнфо.Экс-глава Армии обороны НКР, глава партии "Единая Родина" Самвел Бабаян в эфире ОТА признался, что без ведома властей Арцаха контактировал с Азербайджаном и передавал предложения. Так прокомментировал вчерашние "откровения" Бабаяна в эфире Общественного телевидения РА депутата парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Депутат обратил внимание, что в Армении, если рядовой гражданин свяжется с Азербайджаном по какой-либо теме, СНБ как минимум проведет соответствующую работу.

"Лидер второй политической силы в Арцахе, как он любит себя называть, бросил своих избирателей, свою политическую власть, народ в беде: в условиях войны, большого взрыва, изгнаний, он был одним из первых, кто покинул Арцах, а теперь делает веселые признания в эфире первого канала", - обратил внимание оппозиционный депутат.

При этом Абрамян считает, что Служба национальной безопасности Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Бабаян вел переговоры с Азербайджаном, помимо сказок, которые он рассказывал.

"Пока люди в Арцахе страдают от тяжёлых последствий судьбы и ударов предателей, Самвел Бабаян служит повестке дня правительства Армении, обвиняя людей, которые до последнего момента пытаются спасти жизни, сдержать Азербайджан", - резюмировал он.

Отметим, что 26 сентября Самвел Бабаян дал интервью ОТА, где с улыбкой на лице обвинял всех вокруг в предательстве, что он одним из первых сбежал со своей Родины. Человек потерявший Родину, с цинизмом рассказывал как пересек незаконное азербайджанское КПП на дороге Степанакерт-Горис у моста Хакари, заверив, что мол азербайджанцы его пропустили, поскольку якобы не узнали.

Бабаян, который одним из первых сбежал из Арцаха, бросив свой народ и избирателей, заявил, что мол бывшие и действующие власти НКР, особенно Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Самвел Шахраманян должны ответить и предстать перед судом за уничтожение НКР.

По его заверению, именно "Россия написала текст, дала им на подпись, чтобы вовлечь в процесс Армению. Этим обусловлено то, что в документе был пункт о том, что Армения имеет войска в Арцахе. Цель - в очередной раз обвинить РА в невыполнении взятых на себя обязательств, а власти НК "послушно согласились" на это ", - сказал он.

Однако, и на этом Бабаян не остановился, заверив, что "президент НКР Араик Арутюнян подал в отставку по указанию якобы 5-ой службы ФСБ РФ на том основании, что бывшие президенты Нагорного Карабаха, другие их агенты писали в ФСБ, что Араик Арутюнян их обманывает во многих вопросах".

Вместе с тем, Бабаян признался, что вел переговоры с Азербайджаном. "У нас был договор с Азербайджаном об автономной республике на площади 4400 квадратных километров, на который Азербайджан согласился, только 3 из 23 пунктов, которые я представил Азербайджану, имели оговорки, а власти Карабаха на это не согласились, что делает их государственными преступниками", - отметил он.

Он также не упустил возможности бросить камень в огород мецената Рубена Вараданяна, заявив, что мол, Россия обратилась к Азербайджану с просьбой вывезти "своего агента Рубена Варданяна".

Далее, он сообщил, что договорился с Азербайджаном, чтобы вся военная техника Арцаха была передана Армении, однако якобы власти НКР, это все Азербайджану. Правда Бабаян не объяснил, на каких оснований и с разрешения кого он вел такого рода переговоры, будучи лишь главой небольшой партии.

"Власти Армении обязаны конфисковать все имущество преступников, разрушивших Арцах. Все были убеждены, что Азербайджан не применит силу, потому что там есть российские миротворцы. Лишь я говорил, что сила будет применена, потому что другого выхода нет, поэтому нужно было вести переговоры напрямую с Азербайджаном. Они не слушали", - сказал он.

Бабаян видимо был также задет избранием Шахраманяна президентом, и поздравлениями, направленные ему по этому случаю со стороны второго и третьего президентов РА, в этом связи он с сарказмом заявил: "Роберт Кочарян и Серж Саргсян, с гордостью поздравившие нового президента, почему бы вам сейчас не подать голос? Вам есть что сказать?".

Бабаян, не успокоившись и на этом разразился обвинениями в адрес оппозиции и людей, вышедших на улицы с требование отставки премьера РА Никола Пашиняна, обвинив их в обслуживании иностранных сил, иностранных спецслужб.

"Россия понимает, что потеряв Армению, она потеряет Южный Кавказ, Среднюю Азию, на Северном Кавказе начнутся конфликты, поэтому пытается любой ценой подавить это и не допустить", - добавил Бабаян, так и не рассказав, как же он, находящийся во всех списках розысков Азербайджана, так беспрепятственно одним из первых покинул Арцаха.