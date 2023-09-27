Среда, 27 Сентября 2023 09:56

АрмИнфо. Точный механизм международного присутствия в Нагорном Карабахе остается предметом обсуждения с нашими союзниками и партнерами в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, в ответ на соответствующий вопрос в ходе брифинга 26 сентября.

В этой связи он не стал делать предварительных суждений о том, каким может быть этот механизм. "Я скажу, что сегодня госсекретарь снова разговаривал с президентом Алиевым и подчеркнул необходимость прекращения дальнейших боевых действий, необходимость безусловной защиты и свободы передвижения для гражданских лиц, беспрепятственный гуманитарный доступ в Нагорный Карабах.

И я скажу, что мы отмечаем, и Госсекретарь отметил в этом звонке, что президент Алиев заявил, что дальнейших военных действий не будет, и мы ожидаем, что он подчинится этому требованию. Он также сказал, что согласится на миссию наблюдателей, и мы ожидаем, что он выполнит это условие", - сказал он.

При этом Миллер отказался отвечать на вопрос о том, посетит ли глава USAID Баку после Еревана.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на вечер 26 сентября уже порядка 30 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента. Несколько десятков пострадавших на санавиации и машинах скорой помощи доставили в Ереван.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Кроме того, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на шведского посла в РА, Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция.