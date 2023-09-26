Вторник, 26 Сентября 2023 21:19

АрмИнфо. Состояние большей части пострадавших в результате взрыва на складе топлива в Арцахе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом в ходе пресс-конференции в Гуманитарном центре Правительства Армении заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она отметила, что в общей сложности от взрыва пострадали свыше 200 человек. В Национальном ожоговом центре Армении сейчас находится 67 человек. Говоря о погибших, министр отметила, что по положению на сегодня удалось перевезти 125 тел. <Следующим этапом станет идентификация. Позже мы опубликуем сведения>, - сказала она.

При этом Аванесян сообщила, что процесс эвакуации продолжается. < Наши кареты скорой помощи прямо сейчас везут из Степанакерта, как раненых в результате военных действий, так и вследствие взрыва>, - сказала она.

Глава Минздрава не стала отдельно называть количество раненых среди военных и гражданского населения, но отметила, что часть их уже находится в медцентрах Армении, где получает необходимое лечение.

По последним данным правительства, в Армению из Нагорного Карабаха въехало свыше 20 тыс. вынужденных перселенцев.