Вторник, 26 Сентября 2023 18:12

АрмИнфо. Сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в бензинохранилище в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи. Об этом сообщила женевская штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Сотни пострадавших с ожогами, полученными вследствие взрыва в бензинохранилище, срочно нуждаются в специализированном медицинском уходе", - говорится в сообщении.

Как заявила региональный директор МККК по Евразии Ариан Бауэр, речь идет об "абсолютной трагедии для сотен людей, которые сейчас страдают от ужасающих, болезненных ожогов". "Этот кризис дополняется тем фактом, что больницы и так работали сверх своих возможностей и что из-за интенсивного дорожного движения затруднена работа машин скорой помощи и осуществление медицинских поставок", - отметила она.

Сотрудники МККК находятся сейчас на месте, оказывая поддержку в предоставлении медицинской помощи. Красный Крест направил материалы для лечения ожогов. Как отмечается в сообщении женевской штаб-квартиры, МККК напомнил "всем сторонам" о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом они обязаны обеспечить медицинский уход за ранеными и больными настолько быстро, насколько это возможно.

Отметим, что вопроса коснулся и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. <Наши мысли с жертвами вчерашнего трагического взрыва в Степанакерте. Существует острая необходимость в беспрепятственном международном гуманитарном доступе в Нагорный Карабах. ЕС объявил о дополнительной помощи и готов сделать больше>, - написал глава европейской дипломатии в своем микроблоге в X (бывший Twittrer).