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АрмИнфо. Сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в бензинохранилище в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи. Об этом сообщила женевская штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК).
"Сотни пострадавших с ожогами, полученными вследствие взрыва в бензинохранилище, срочно нуждаются в специализированном медицинском уходе", - говорится в сообщении.
Как заявила региональный директор МККК по Евразии Ариан Бауэр, речь идет об "абсолютной трагедии для сотен людей, которые сейчас страдают от ужасающих, болезненных ожогов". "Этот кризис дополняется тем фактом, что больницы и так работали сверх своих возможностей и что из-за интенсивного дорожного движения затруднена работа машин скорой помощи и осуществление медицинских поставок", - отметила она.
Сотрудники МККК находятся сейчас на месте, оказывая поддержку в предоставлении медицинской помощи. Красный Крест направил материалы для лечения ожогов. Как отмечается в сообщении женевской штаб-квартиры, МККК напомнил "всем сторонам" о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом они обязаны обеспечить медицинский уход за ранеными и больными настолько быстро, насколько это возможно.
Отметим, что вопроса коснулся и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. <Наши мысли с жертвами вчерашнего трагического взрыва в Степанакерте. Существует острая необходимость в беспрепятственном международном гуманитарном доступе в Нагорный Карабах. ЕС объявил о дополнительной помощи и готов сделать больше>, - написал глава европейской дипломатии в своем микроблоге в X (бывший Twittrer).
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|В Брюсселе состоялась встреча Армена Григоряна с Хикметом Гаджиевым
|Минздрав: Беженцы из Арцаха будут получать медпомощь в рамках госзаказа
|Медики Армении обвинили госорганы в бездействии: прошла акция протеста
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МККК: сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи
|Министр финансов Армении и посол Франции обсудили перспективы сотрудничества
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Автор книги об этнических чистках, воздержалась от использования этого термина по отношению к арцахцам
|Из 19 тыс вынужденных переселенцев из Арцаха 2500 уже обеспечены временным жильем - Вице-премьер
|ЕС выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
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|Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси
|В Кремле назвали внутренним делом Армении взаимодействие Пашиняна с Байденом
|В Анкаре не отказались от цели пробить экстерриториальный коридор через территорию Армении, но видят и альтернативный путь
|Минздрав: Пострадавшие в результате взрыва в Арцахе 7 граждан перевезены в Наццентр ожогов и дерматологии, состояние 4-х оценивается как тяжелое
|Дипломат: Отвратительно читать, не то, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха
|Артак Бегларян: по оценкам очевидцев, в огне сгорело более 100 человек
|Посольство Армении опровергло слухи о намерении вынужденных переселенцев из Арцаха обосноваться в Грузии
|Нарек Мкртчян: Правительство Армении имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить потребности вынужденных переселенцев из Арцаха
|АНКА обвинила президента США Джо Байдена в пособничестве геноцида народа Арцаха
|Комиссия парламента Армении обсудит вопрос о ратификации Римского статута
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|Вице-спикер НС РА: российские миротворцы не удержали Лачинский коридор и не предотвратили нападение на Нагорный Карабах
|Канада назначила посла в Армении
|Антонов призвал Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, искусственно усиливающих антироссийские настроения в Армении
|Во всех областях Армении созданы рабочие группы по взаимодействию и оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|Токио вновь призвал все вовлеченным в карабахское урегулирование стороны использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере
|Москва: Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе
|Саманта Пауэр уклонилась от ответа на вопрос о механизмах сдерживания азербайджанской агрессии в отношении Армении
|Альберт Базеян арестован по подозрению в подготовке к покушению на Никола Пашиняна
|Саманта Пауэр: Все стороны должны разрешить проведение международной гуманитарной оценки в Нагорном Карабахе
|Посол Франции в Армении жестко отреагировал на сарказм посла Азербайджана в Бельгии
|Колонна: Франция готова направить экстренную помощь пострадавшим в результате взрыва на складе с горючим в Нагорном Карабахе
|Плохие погодные условия пока не позволяют перевезти в Армению пострадавших в результате взрыва склада ГСМ в Нагорном Карабахе - Минздрав РА
|Госдеп США: На Россию нельзя полагаться как на международного партнера
|В Госдепе США отметили важность отправки международной миссии в Арцах для мониторинга ситуации
|В Армении возобновились акции протеста, направленные на смену власти
|В результате взрыва на топливохранилище под Степанакертом пострадало свыше 200 человек
|Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
|В Степанакерте представили подробности встречи с Баку
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
|В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
|Никол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
|Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
|На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
|Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
|Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
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