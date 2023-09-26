Вторник, 26 Сентября 2023 18:08

АрмИнфо.Блокирование Азербайджаном единственной дороги, связывающей Нагорный Карабаха с Арменией - Лачинский (Кашатагский) коридор, последние 9 месяцев создало тяжелые гуманитарные условия для его жителей - этнических армян. Об этом сегодня, 26 сентября, в беседе с журналистами в Корнидзоре заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, указав на дефицит продуктов питания и медикаментов.

При этом она констатировал, что у международных гуманитарных организацией не было возможности присутствовать на местах для оценки реальной ситуации, так как власти Азербайджана не дали им разрешение на въезд. Пауэр также добавила, что военные действия последней недели еще больше усугубили и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. В этом ключе она еще раз подчеркнула необходимость доступа гуморганизаций в Арцах.

Указав на необходимость эвакуации тех, кто желает покинуть Нагорный Карабах, Пауэр, сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Она также добавила, что США будут рядом с правительством Армении, местными властями, волонтерами, которые принимают тепло приехавших из Нагорного Карабаха.

"Мы будем работать с ними, чтобы суметь обеспечить необходимую поддержку тем семьям, которые в этом нуждаются. Мы беседуем с перемещенными в Армению лицами, выясняем, кто хотел бы вернуться или посетить могилы родственников. Свобода передвижения абсолютно необходима", - сказала она, не уточнив, каким образом в условиях перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана предполагается обеспечить эту "свободу".

Меж тем на вопрос журналиста Politico, может ли она квалифицировать "этническими чистками", происходящее сегодня в Арцахе, принимая во внимание, что она написала книгу об этнических чистках, Пауэр заявила о крайней необходимости присутствия международных организаций в Нагорном Карабахе, поскольку там продолжают оставаться десятки тысяч этнических армян, которые в этих тяжелых условиях продолжают оставаться там.

"Мы уже слышали от очевидцев о насилии со стороны азербайджанцев, страдании населения, страхе перед властями Азербайджана. В центре нашего внимания наиболее уязвимые группы, оказание им содействия, если они хотят покинуть Нагорный Карабах", - заявила Пауэр.

На вопрос, не пришло ли время для введения санкций в отношении Азербайджана на фоне этнических чисток в Арцахе, Пауэр еще раз отметила, что прибыла в Армению по поручению президента США, для оценки гуманитарных потребностей населения, покидающего Нагорный Карабаха. Представитель USAID сделала вид, что не слышала вопроса о санкциях, лишь заверила, что передаст увиденное здесь администрации президента и будет принято решение о дальнейших мерах. По ее словам, сейчас рассматривается несколько мер, однако, так и не сказав о каких мерах идет речь.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на утро 26 сентября уже более 13 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 20 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента, однако их недостаточно. Обсуждается возможность, переброски их в Армению, в том числе и санавиацией.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Кроме того, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на шведского посла в РА, Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха.