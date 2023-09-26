Вторник, 26 Сентября 2023 16:50

АрмИнфо. На данный момент уже 19 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже прибыли в Армению через Корнидзор, сообщил 26 сентября на пресс-конференции вице-премьер, глава рабочей группы по поддержке арцахцев Тигран Хачатрян.

По словам Хачатряна, в течении трех последних дней более 2500 арцахцев были обеспечены проживанием. Из них около 1 тыс арцахцев размещены в отелях Сюника, 500 - в Вайке и столько же - в Гегаркинуике. Размещение остальных соотечественников продолжается в гостиницах в Тавуше. Помимо этого, в Горисе, в первичном пункте приема, в процессе размещения находится около 1 200 человек.

В настоящее время проведен подробный учет по 16 тысячам человек, из них около 5 500 - лица до 19 лет.

19 сентября Азербайджан под предлогом <антитеррористической операции> предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Были сообщения о том, что вражеская сторона истребила население захваченных 19- 20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

Напомним, что рабочая группа во главе с Тиграном Хачатряном была создана еще в конце декабря 2022 года с целью мониторинга гуманитарных вопросов с властями Нагорного Карабаха и оказания необходимой срочной поддержки, в том числе с помощью международных организаций.