Вторник, 26 Сентября 2023 16:31

АрмИнфо.ЕС выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха, покинувшим свои дома из-за азербайджанской агрессии, на фоне бездействия международного сообщества.

Так, согласно сообщению на сайте ЕС, Брюссель увеличивает гуманитарное финансирование на 5 миллионов евро в ответ на растущие потребности, вызванные кризисом в Нагорном Карабахе.

"Ожидается, что эскалация конфликта и последующее прекращение огня спровоцируют массовый исход людей из Нагорного Карабаха в Армению, границу уже пересекли около 13 500 беженцев. В то же время в анклаве Нагорного Карабаха наблюдается острая нехватка продовольствия и отсутствие доступа к электричеству и воде.

Гуманитарное финансирование в размере 5 миллионов евро включает в себя 500 000 евро экстренной поддержки, объявленной на прошлой неделе, и новое финансирование в размере 4,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что эти средства будут направлены для того, что помочь людям, перемещенным из Нагорного Карабаха в Армению. В Брюсселе также добавили, что эта помощь будет доставлена различными гуманитарными партнерами ЕС, действующими в Армении, и охватит около 25 000 человек.

"Приоритетом является предоставление денежной помощи, жилья, продовольственной безопасности и помощи в обеспечении средств к существованию.

Средства будут направлены для того, чтобы помочь уязвимым людям в Нагорном Карабахе. Эта помощь будет направлена через Международный комитет Красного Креста и направлена на поддержку около 60 000 человек продуктами питания, медицинским обслуживанием, жильем и логистикой.

ЕС также направляет в регион эксперта по гуманитарным вопросам, который будет работать рука об руку с гуманитарными партнерами на местах, чтобы обеспечить быстрое реагирование на кризис", - заявили в ЕС.

В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Кроме того, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на шведского посла в РА, Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на утро 26 сентября уже более 13 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 20 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента, однако их недостаточно. Обсуждается возможность, переброски их в Армению, в том числе и санавиацией.