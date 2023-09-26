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 Вторник, 26 Сентября 2023 15:35
Марианна Мкртчян

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси

АрмИнфо.По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Эбрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учётом председательства в нём России в 2024 г.

"Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)", - добавили в Кремле.

Также отмечается, что при рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества. Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более  10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК.  Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта.  Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе  жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на утро 26 сентября уже более 13 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. Накануне вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 20 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента, однако их недостаточно. Обсуждается возможность, переброски их в Армению, в том числе и санавиацией.

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