Вторник, 26 Сентября 2023 14:53

АрмИнфо.Семеро граждан, пострадавших в результате взрыва в Нагорном Карабахе перевезены в Национальный центр ожогов и дерматологии Министерства здравоохранения Армении.

Согласно сообщению Минздрава, на данном этапе последние проходят обследования и получают необходимое лечение.

Состояние четырех оценивается, как тяжелое, они находятся в реанимационном отделении, состояние оставшихся трех - тяжелое, но стабильное. Они получают лечение в ожоговом отделении.

Отметим, что перевозка в Армению граждан, пострадавших при взрыве резервуара с горючим в Арцахе по согласованию с азербайджанской стороной осуществлена вертолётами российского миротворческого контингента