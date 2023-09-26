Вторник, 26 Сентября 2023 12:27

АрмИнфо.Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального Собрания РА обсудит вопрос о ратификации Римского статута на заседании 28 сентября. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комиссии, размещенная на официальном сайте НС РА.

Напомним, что 24 сентября в своем видеообращении к соотечественникам премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Римский статут будет ратифицирован. "Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении", - сказал Пашинян.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала. Конституционный суд страны в 2004-м счел договор противоречащим Основному закону. Процесс его ратификации армянское правительство начало еще в конце 2022 года, объяснив это тем, что Ереван сможет в новом статусе поднять перед судом вопрос о военных преступлениях Азербайджана во время вооруженного конфликта. Конституционный суд страны 24 марта признал Римский статут соответствующим Основному закону страны.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что Москва сочла неприемлемыми планы Еревана признать юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест российского президента Владимира Путина. По словам источника, Армению предупредили <о крайне негативных> последствиях такого решения.