Вторник, 26 Сентября 2023 12:02

АрмИнфо. Наверное немного рановато говорить про то, что 120 тысяч жителей Арцаха не просто стали беженцами и жертвами Геноцида. Они еще и потеряли свои квартиры, дома, землю, имущество. Об этом написал блогер Александр Лапшин.

"Всё то, что эти люди своим трудом создавали поколениями, строили, возделывали - все будет нагло присвоено режимом Алиева. Первыми в арцахские села и города заходит спецназ "Яшма", тот самый, чьи солдаты радостно снимают на свои телефоны зверства против мирного населения и выкладывают это в интернет. Под предлогом "зачистки" они идут дом за домом, ища оставленное имущество, роясь в чужих оставленных вещах в надежде найти золотое колечко, или бабушкины серебряные ложки. Излишне говорить о том, что будет с теми, кого они застанут в доме, кто не успел покинуть свою родину", - отметил он.

По его словам, вслед за первой волной грабежей и мародерства "Яшмы" и прочих, в города заедут грабители повыше рангом: чиновники МВД, полковники и генералы армии и полиции, "гражданская администрация".

"Эти будут уже не забытые бабушкины ложечки искать под кроватями, а делить между собой армянское имущество и землю. Понравился дом дедушки Ашота на горе? Прекрасно, звонок в Баку и продажный нотариус выдаст справку, что якобы этот дом и земля вокруг еще со времен написания Священного Корана принадлежит генералу Мамеду Мамедову из бакинского района Маштагы. Точно также они незаконно присвоят себе армянские магазины, оставленные автомобили, небольшие мануфактуры. Потом они оформят на себя землю, чтобы уже через месяц-два продать эту землю в десять раз дороже своему же государству для строительства мега-проектов и такой же продажный Мамед Мамедов/Алиев за скромную мзду оформит госзаказ у первого грабителя", - добавил он.

Лапшин напомнил, что именно так германские нацисты поступили с евреями и их имуществом в оккупированной Европе.

"Моя семья родом из Литвы, Польши и западной Украины (Львов) и была достаточно обеспеченной до войны. Нацисты, зайдя в Вильнюс, Львов, Краков не просто уничтожили там еврейское население, отправив их в Освенцим и Панеряй, но и присвоили себе их имущество. Я вспоминаю рассказы моих ныне покойных дедушек и бабушек, которые тогда были еще совсем молодыми ребятами. Перед заходом нацистов во Львов часть евреев успели бежать на восток, но не все смогли спастись и зашедшие в города нацисты, поднявшие свой флаг со свастикой над Львовом и Вильнюсом очень быстро "зачистили" города от оставшиеся там евреев.

После войны, когда нацистский режим был уничтожен и стали видны масштабы человеческой катастрофы, стали также подниматься вопросы награбленного нацистами еврейского имущества. Учитывая, что нацисты намеренно уничтожили все архивы, а сами евреи погибли в концлагерях, то до сих пор миллионы потомков не могут вернуть свои дома и землю. Впрочем, я не ставлю целью сейчас пересказывать очевидные факты Холокоста, просто не оставляет ощущение, что история повторяется в Арцахе", - резюмировал Лапшин.