Вторник, 26 Сентября 2023 11:58

АрмИнфо.Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе сложилась по той простой причине, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года было нарушено. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян.

Комментируя вопрос о получении месседжей из двух геополитических центров - России и США, Рубинян заметил, что письмо президента Соединенных Штатов Америки на имя премьер-министра РА содержит в себе намерение администрации США оказать Армении содействие в это непростое для страны время, что Ереван ценит. В то же время, МИД России выступил с обвинениями в адрес властей страны. "Самое печальное заключается в том, что на фоне многочисленных жертв, перенесенных нашим народом, МИД страны, являющейся стратегическим союзником Армении, выступает с подобного рода заявлением. Как правило, союзники и просто добрососедские государства сочувствуют и помогают странам, оказавшимся в тяжелом положении, а не обвиняют их>,

- заметил вице-спикер, добавив, что нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе сложилась по той простой причине, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года было нарушено. Азербайджан вначале незаконно заблокировал Лачинский коридор, после чего совершил агрессию против Арцаха. При этом, российские миротворцы не удержали Лачинский коридор под своим контролем и не предотвратили нападение на Нагорный Карабах.

Комментируя заявление МИД России о том, что из-за недальновидности руководства Армении не удалось реализовать ряд соглашений в сфере укрепления безопасности Армении, в частности, Пашинян не подписал уже согласованное решение всем министрам иностранных дел шести стран направить наблюдательную миссию ОДКБ в приграничные с Азербайджаном регионы Армении, Рубинян напомнил, что в сентябре 2022 года вооруженные силы Азербайджана напали на суверенную территорию Республики Армения и оккупировали определенные территории. <ОДКБ, структура, в обязанности которой входит защита территориальной целостности своих государств-членов, не только не выполнила свои обязательства, но и не зафиксировала нападение на суверенную территорию Республики Армения. После этого состоялась Пражская встреча, затем была договоренность, что наблюдатели ЕС прибудут для наблюдения за границами Армении, и только после этого ОДКБ стала предлагать наблюдательную миссию ОДКБ, от чего Армения не отказалась, Армения потребовала одного, чтобы если идея в том, что наблюдатели ОДКБ должны следить за границами Армении, то их надо зафиксировать, мы знаем, что это такое, международное сообщество знает, и ОДКБ должна эти границы зафиксировать. этого не произошло, не было никакого осуждения нападения Азербайджана>, - сказал вице-спикер.

Говоря об обвинениях российской стороны в том, что ситуация была накалена отрицанием официальным Ереваном продолжения присутствия армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе после 9 ноября 2020 года, что стало одной из основных причин сентябрьской эскалации прошлого года, Рубинян отметил, что Армения не имела вооруженных сил в Нагорном Карабахе. <Это заявление полностью противоречит действительности. Было ли Пражское заявление, когда Азербайджан захватил Хин Тагер и Хцаберд, когда был взят Парух, когда сидевший рядом с российским миротворцем тракторист был убит азербайджанским снайпером?>, - напомнил вице- спикер.

Касаясь той части заявления МИД России о том, что в региональных делах Никол Пашинян - вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям - поддался увещеваниям Запада, Рубинян сказал: <Если и было джентльменское соглашение об отсрочке статуса Нагорного Карабаха, то Российская Федерация была первой, кто его нарушил, поскольку в декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах и окружающие его территории регионы входят в состав Азербайджана. Азербайджан неоднократно отвергал эту логику, например, предложения Ховаева, на которые согласилась Армения, были отвергнуты Азербайджаном. В таком случае, почему МИД России обвиняет Армению в нарушении джентльменского соглашения?>, - подчеркнул Рубинян, опровергнув и утверждение МИД РФ о том, что безответственный подход команды Пашиняна вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. По словам Рубиняна, отношения правительства и народа это внутреннее дело Армении. <Отношения между народом Армении и собственным правительством, будь то недовольство, восхищение, ненависть, это исключительно дело правительства и его народа. Мы ожидаем, что все государства, независимо от того, дружественные они или нет, обязаны уважать суверенитет и независимость Республики Армения>, - подчеркнул вице-спикер армянского парламента.