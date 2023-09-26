Вторник, 26 Сентября 2023 11:53

АрмИнфо. Правительство Канады назвало назначило Эндрю Тернера послом в Армении. Он прибудет в Ереван в октябре.

Как сообщает The Canadian Press, Эндрю Тернер кадровый дипломат. Тернер работал в дипмиссиях Канады в Саудовской Аравии (2004-2007 гг.), Сирии (2011-2012 гг.), Афганистане (2013-2015 гг.), Пакистане (2015-2017 гг.) и Ираке (2017-2019 гг.). В последнее время он занимал должность в директорате Восточной Европы и Евразии МИД Канады.

Добавим также, что месяцем ранее глава МИД Канады Мелани Джоли сообщала, что планирует в сентябре посетить Армению и принять участие в официальной церемонии открытия канадского дипломатического представительства в Ереване.