Понедельник, 25 Сентября 2023 17:52

АрмИнфо. В Нахиджеване завершились двусторонние переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Встреча прошла в Верховном Собрании Нахиджеванской Автономной Республики в закрытом для прессы режиме и продолжалась около часа.

Как сообщает Анадолу, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения Турции и Азербайджана, ситуация в Нагорном Карабахе и текущие региональные и глобальные вопросы.