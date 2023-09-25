Понедельник, 25 Сентября 2023 17:51

АрмИнфо. Азербайджан всегда противопоставлял самоопределению Нагорного Карабаха войны и боевые действия, стремясь к его обезлюдиванию с молчаливого согласия международного сообщества. Об этом 25 сентября в ходе встречи с делегацией США, возглавляемой сенатором Герри Питерсом, заявил глава оппозиционной фракции "Армения" в Национальном Собрании РА Сейран Оганян.

Отметим, что во встрече приняли участие депутаты НС от оппозиционных фракций <Армения> и <Честь имею> Анна Григорян, Лилит Галстян и Тагуи Товмасян, а также посол США в РА Кристина Куинн.

По словам Оганяна, фракции придают важность встрече, особенно в этот период, когда ситуация в Армении и Нагорном Карабахе достаточно сложная, когда внутренние и внешние вызовы влияют на сегодняшнюю обстановку безопасности, которая расшатывает основы армянской государственности, безопасности и единства армянского народа. "Азербайджан всегда противопоставлял самоопределению Нагорного Карабаха войны и боевые действия, стремясь к его обезлюдению с молчаливого согласия международного сообщества", - заявил глава фракции. Он подчеркнул, что сегодня вместо этого самоопределения, с армянами Нагорного Карабаха воюет турецко-азербайджанский тандем, осуществляется очередной геноцид.

<Приятно встретиться с нашими коллегами в законодательном органе. У нас много общего в сфере законотворческой деятельности", - сказал Джерри Питерс, поблагодарив за теплый прием и передав приветствия коллег из Сената США. Он отметил, что представляет штат Мичиган, где проживает большая армянская община. По его словам, тамошние армяне, проникнутые большой любовью к своей родине, интересуются происходящими в Армении событиями. Сенатор отметил, что ожидает от встречи представления проблем, в решении которых США могут быть полезны.

В этой связи, Тагуи Товмасян отметила, что в настоящее время армяне переживают трудный период своей истории. <Из учебников истории мы

знаем, как в 1915 году был совершен геноцид, в результате которого выросла численность армянской диаспоры. 19 сентября мы стали

свидетелями того, как Нагорный Карабах был окружен и подвергнут бомбардировкам. Людям некуда было бежать", - пояснила Тагуи Товмасян, говоря о многочисленных жертвах, перемещенных, захваченных и похищенных гражданах. Она отметила, что фракции рассчитывают на поддержку наиболее влиятельных стран для сохранения Родины и демократии. Депутат добавила, что после событий в Нагорном Карабахе аналогичные злодеяния могут быть совершены и в Армении, и чтобы предотвратить их, необходимо действовать путем введения санкций против Азербайджана и его президента.

Лилит Галстян отметила, что происходящее в Нагорном Карабахе является геноцидом, который можно было бы предотвратить, если бы отношение международного сообщества было адекватным. "К сожалению, неспособность международного сообщества привлечь агрессора к ответственности дала ему зеленый свет, и сегодня мы имеем явные признаки геноцида: этнические чистки, уничтожение культурного наследия, насильственно перемещенные лица и гуманитарная катастрофа",

- заявила Лилит Галстян. Она отметила, что хотя США и осудили действия Азербайджана на уровне многих сенаторов и конгрессменов, Армения ожидает более конкретных, целенаправленных действий.

Говоря о вопросах безопасности, депутат от фракции "Армения" отметила, что международное сообщество и особенно США должны

разработать определенные механизмы для защиты народа Нагорного Карабаха и гарантировать его спасение в случае необходимости. "Я неоднократно говорила о резолюции 907, в которой дается добро на военную помощь США Азербайджану. Этой резолюцией был открыт зеленый свет агрессору", - добавила Лилит Галстян, выразив уверенность, что США приложат достаточные усилия для обеспечения гарантий мира и безопасности.

Анна Григорян, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан не понес наказания за агрессивные действия в 2020 году и продолжает ту же политику и сегодня. Она попросила США действовать, заявив, что в противном случае этнические чистки и геноцид будут продолжаться.

<Ваши сообщения были очень ясными, я понимаю, что это исторический момент для вашей страны. Хочу отметить, что я сам являюсь в США инициатором законодательного проекта относительно упомянутых вами действий. Один из них - предоставить президенту США право вводить санкции против таких игроков, как Азербайджан. В рамках этой законодательной инициативы будет также сделана ссылка на резолюцию 907 об ограничении поддержки Азербайджана. Законодательство также обеспечит финансирование гуманитарной помощи", - заявил Герри Питерс. Он также сообщил, что посетил Лачинский коридор и встретится с вынужденными переселенцами.