Понедельник, 25 Сентября 2023 17:49

АрмИнфо.25 сентября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения Василиса Марагоса.

Как передает пресс-служба НС, поздравив гостя со вступлением в должность главы миссии Евросоюза, спикер НС выразил уверенность в эффективном сотрудничестве.

На встрече подверглись осуждению агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха и совершение массовых преступлений.

Это очень сложная ситуация для региона, и она чрезвычайно трудна для Армении и армянского народа", - подчеркнул глава делегации Евросоюза

в Республике Армения. Ален Симонян высоко оценил адресные оценки и обращения руководства ЕС по поводу новой агрессии Азербайджана, считая роль Евросоюза ключевой в установлении стабильности и безопасности в регионе. Он выразил признательность ЕС за финансовую и гуманитарную помощь народу Нагорного Карабаха.

На встрече была подчеркнута необходимость применения международных санкций против Азербайджана.