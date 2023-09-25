Понедельник, 25 Сентября 2023 15:46

АрмИнфо. В нынешней ситуации в Нагорном Карабахе главное - не допустить вмешательство третьей стороны с целью зафиксировать свое присутствие на Кавказе под видом помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то четких наметок относительно встречи трехсторонней нет. Главное - помочь урегулированию ситуации и избежать попыток третьих сторон впустую без имеющегося потенциала посредством этого зафиксировать свое присутствие на Кавказе", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как Кремль относится к инициативам третьих сторон участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Как отметил пресс-секретарь президента, если кто-нибудь хочет помочь снизить уровень напряженности в Нагорном Карабахе - это можно только приветствовать. "Но для этого нужно согласие всех сторон", - сказал Песков, добавив, что четких наметок относительно трехсторонней встречи Москвы, Еревана и Баку сейчас нет.