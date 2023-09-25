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 Понедельник, 25 Сентября 2023 15:45
Марианна Мкртчян

Кремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев

Кремль: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев

АрмИнфо. Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, РФ категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию вокруг Нагорного Карабаха на Москву и российских миротворцев. "Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Никогда с такими упреками не согласимся", - заявил он.

При этом пресс-секретарь отметил, что Армения, несмотря на такие заявления ее премьер- министра, остаются союзником России. "Это близкий для нас народ. В нашей стране живет больше армян, чем в Армении. Продолжим выполнять наши функции, наш диалог с Пашиняном. Продолжим работу, чтобы соблюдать все права жителей Карабаха", - заключил Песков, передают российские СМИ.

Ранее, премьер Армении переложил всю ответственность за происходящее сегодня вокруг Арцаха на российскую сторону

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