Понедельник, 25 Сентября 2023 13:03

АрмИнфо.По состоянию на 12:00 25 сентября, состояние здоровья 4 из 23 раненых, доставленных из Нагорного Карабаха и находящихся на лечении в специализированных медицинских центрах Еревана, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, состояние здоровья 16 раненых врачи оценивают как тяжелое, троих - средней степени тяжести.

Напомним, 19 сентября ВС Азербайджана начали обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и других городов республики с применением артиллерии и БПЛА, в результате которого есть погибшие реди мирного населения, включая 13 детей. Число жертв азербайджанских обстрелов составило минимум 200 человек, не менее 400 ранены.