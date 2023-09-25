Понедельник, 25 Сентября 2023 13:02

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян сегодня провёл рабочее совещание с руководством МВД, дал ряд рекомендаций и поручений по организации безопасного передвижения граждан в Армению, а также внутренней безопасности нашей страны. Учитывая сложившуюся ситуацию и большой поток людей на личном автотранспорте в Республику Армения, это вызвало пробки. Об этом говорится в сообщении аппарата президента Арцаха.

"По этой причине мы призываем: не паниковать и не торопиться, чтобы не перегрузить коридор, соединяющий Арцах с Арменией. Переселение населения осуществляется поэтапно, для чего не установлены сроки. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока полностью не обеспечат перевозку граждан, желающих поехать в Армению.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД продолжает свою миссию, осуществляя поисково-спасательные работы останков погибших военнослужащих и гражданских лиц, а также наших соотечественников, которые до сих пор неизвестны.

Горячая линия оперативного штаба - 047 957551", - говорится в сообщении.

Ранее Инфоштаб Арцаха сообщил, что согласно достигнутому соглашению, не установлены сроки переселения, однако в первую очередь переселяются граждане, которые были эвакуированы в результате военных действий, остались без крова и желают переехать в РА.

"Власти Арцаха продолжат оставаться на своих местах и осуществлять государственное управление до тех пор, пока полностью не обеспечат процесс переселения граждан, желающих выехать в Армению.

Из-за перегруженности автодороги Степанакерт-Горис и пробок на данный момент не представляется возможным организовать перевозку тяжело и крайне тяжелораненых, ввоз необходимых медицинских товаров и гуманитарных грузов.

В то же время, чтобы получить топливо, горожане создают большие пробки в районах вблизи заправок, парализуя движение транспорта и нормальную жизнь города.

Гражданам, желающим переехать в РА, сегодня с 14:00 будет обеспечено бесплатное топливо на 5 заправках Степанакерта", - резюмировали в Инфоштабе.

Отметим, что по состоянию на 6 утра уже 2906 насильственно перемещенных, в результате вражеской агрессии, арцахцев прибыли в Армению. Всех их собирают в Горисе для регистрации, затем они будут размещены по всей Армении.