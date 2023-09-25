Понедельник, 25 Сентября 2023 11:40

АрмИнфо.Вечная война и нынешняя ситуация никому невыгодна. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, комментируя возможность подписания мирного договора с Азербайджаном.

Он отметил, что Ереван и Баку очень близки к подписанию документа. <У нас есть для этого историческая возможность>, - заявил спикер, выразив надежду на достижение согласия по пунктам мирного договора в Гранаде. <Нам бы очень хотелось сделать шаг вперед в Гранаде, использовать исторический шанс, поскольку вечная война и нынешняя ситуация никому не нужны>, - отметил глава армянского парламента.

Он напомнил, что 15 июня при участии председателя Европейского Совета Шарля Мишеля было зафиксировано, что страны признали территориальную целостность друг друга, делимитация границ будут проходить на основе Алматинского соглашения 1991 года, а открытие транспортных коммуникаций должно произойти на основе сохранения

суверенитета государств, по которым они проходят. <Алматинская декларация является для этого хорошей и согласованной базой>, - подчеркнул спикер.

Напомним, что на 26 сентября в Брюсселе запланирована встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, а также с советниками президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского Совета. Основная цель встречи - подготовка встречи лидеров, проведение которой запланирована на 5 октября в испанской Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества.