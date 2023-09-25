Понедельник, 25 Сентября 2023 10:39

АрмИнфо. Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна, Левон Кочарян, задержанный в Ереване в ходе акций неповиновения, арестован на месяц. Об этом сообщил адвокат Александр Кочубаев.

По его словам, суд первой инстанции Еревана под председательством судьи Масиса Мелконяна удовлетворил ходатайство следователя.

Ранее сообщалось, что Левону Кочаряну предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Он обвиняется в избиении четырех сотрудников спецназа. Меж тем, видео с кадров задержания говорят об обратном. На видео, заснятых журналистами видно, как правоохранители избивают Кочаряна в машине после его задержания.

Сам Левон не принимает выдвинутые против него обвинения. Защита Левона Кочаряна заявила, что отзывает жалобу на его арест, поскольку ее должен был рассмотреть судья Масис Мелконян. Адвокаты сообщили, что судья Мелконян 3 месяца назад был членом совета партии "Республика", неоднократно делал политические заявления, которые касались второго президента РА Роберта Кочаряна. Они подчеркнули, что судья Масис Мелконян явно политизирован.

Накануне также стало известно об аресте сроком на два месяца другого участка акций неповиновения Татевик Вирабян - сестры военнослужащего Геворга Вирабяна, погибшего в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. Решение було принято в ходе судебного заседания 24 сентября.

Как сообщил адвокат Вирабян - Арсен Бабаян Следком возбудил уголовное дело в отношении Татевик Вирабян по статье за публичный призыв к насилию. "Вирабян также было предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам и участии в них. Арест применен при условии неправомерного задержания", - сообщил Бабаян.

Отметим, что после последней азербайджанской агрессии против Арцаха и массового исхода населения из Нагорного Карабаха на фоне угрозы геноцида, в Армении не стихают акции протеста. Граждане требуют отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна.